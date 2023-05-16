В России с 1 сентября в силу вступит закон о такси. Что изменится?

Новый закон о такси должен вступить в силу 1 сентября 2023 года, в связи с чем Зотов в письме опасается возникновения дефицита перевозчиков. Речь идёт о проблемах с необходимым количеством таксистов для адекватного обслуживания пассажиропотока.

К моменту вступления закона в силу должны быть созданы три специализированных реестра: служба заказа такси, перевозчиков и легковых такси. Такие реестры должны быть созданы в каждом регионе России. За сбор и обработку данных региональных реестров будет отвечать федеральная государственная информационная система легковых такси, оператором которой выступит Минтранс. При этом службы заказа легкового такси, согласно закону, обязуются предоставлять ФСБ доступ к базам данных.

Касательно водителей, для включения в реестр таксист обязан заключить с перевозчиком официальный договор, препятствием к чему могут стать непогашенная судимость и от трёх неоплаченных административных штрафов.

На этом основании Илья Зотов видит возможную нехватку водителей такси. Также он указывает на недостаточную техническую базу и нехватку регионального финансирования, из-за чего на местах реестры ещё не созданы. Зотов подчеркнул, что в текущем году создание и запуск реестров такси к 1 сентября просто невозможно.