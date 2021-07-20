В России создадут собственную линейку электромобилей

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В России создадут собственную линейку электромобилейА также займутся вопросом снижения выбрасываемых парниковых газов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в России создадут и выпустят собственный электромобиль. Более того, отечественные специалисты займутся производством полноценной линейки «зелёных» автомобилей.
Соответствующее заявление было сделано в рамках заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает ТАСС. При этом Мишустин также отметил, что разработка линейки станет частью направления технологического развития страны.
Одним из видов топлива, которое будет использоваться в новинках, станет вариант, основанный на водороде.
Что интересно, вместе с проектом электромобилей, премьер-министр также «анонсировал» создание системы учёта выбросов предприятиями. Это должно помочь в снижении количества парниковых газов.