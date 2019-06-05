В России создали беспилотный вездеход

Холдинг «Бакулин Моторс Групп», владеющий торговой маркой Volgabus, сообщил о создании беспилотного вездехода.

Вездеход предназначен для эксплуатации в любых условиях благодаря большим колесам и формуле 8x8. Способен ехать по снегу, льду, фирну, создавая низкое давление на поверхность. Вездеход может плыть по воде, преодолевать вертикальные преграды высотой до 1,6 м и расщелины шириной до 2 м.

Как отмечает компания, полярный автобус целиком разработан в России и создан с применением отечественных комплектующих, технологий и программного обеспечения. Благодаря машинному зрению, встроенным средствам навигации и технологиям искусственного интеллекта, вездеход способен самостоятельно передвигаться по местности.

Вездеход имеет гибридную силовую установку: пара дизельный генератор-генератор, тяговые синхронные электродвигатели. Литиевые батареи обеспечивают запас хода до 60 мин. Максимальное время автономного движения с учетом ДВС до 120 часов.