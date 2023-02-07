В России создали первую беспроводную зарядку для электромобилей и электробусов

Система работает на методе магнитной резонансной связи передатчика и приёмника и почти не требует участия человека. Специфика системы в том, что приёмник можно будет крепить к днищу электрокара на заводе, а передатчик устанавливать под асфальт. То есть для зарядки электромобиля будет достаточно припарковаться на оборудованную стоянку — энергия для питания аккумулятора будет передаваться через воздушный промежуток между устройствами.

На данный момент мощность прототипа — 11 кВт с передачей энергии в пределах 300 мм. В перспективе должны появиться устройства мощностью до 50 кВт, чтобы время зарядки не превышало один час. Также планируется разработка зарядной станции мощностью 300 кВт, что позволит в течение получаса производить полную зарядку электробуса.

«Первая коробочка (приёмник) монтируется на днище электромобиля при производстве, вторая (передатчик) — размещается под дорожным покрытием, через воздушный промежуток между ними будет передаваться энергия для питания аккумулятора. На практике же это означает, что будет достаточно припарковать автомобиль над передающей магнитной системой и он начнет автоматически заряжаться», — сообщил ведущий инженер проекта, инженер Нового физтеха ИТМО Георгий Баранов.