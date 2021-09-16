В России создали сервис для определения скрытых дефектов кузова автомобиля по фото

Авто
Сегодня в 12:41
1 мин.
В России создали сервис для определения скрытых дефектов кузова автомобиля по фотоОбработка одного запроса занимает пару секунд
Совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» разработало приложение, которое позволяет дистанционно оценить состояние автомобиля. Компьютерное зрение может проанализировать характер повреждений, наличие снега, грязи и прочих посторонних деталей.
Набор нейросетей, разработанный специалистами "Платформы больших данных", обучили на тысячах снимков. Теперь автоматика способна стабильно определять 14 классов повреждений и 48 классов различных деталей. Сам сервис, по задумке создателей, должен найти применение применение в работе страховых, каршеринговых компаний и автомобильных маркетплейсов.
Дальнейшее развитие системы будет происходить в векторе оценки стоимости ремонта автомобиля. Это поможет сократить расходы на выезд страховых агентов, а также снизить потенциальный риск мошенничества со стороны клиентов.
Готовый промышленный продукт на базе нейросетей от Platforma будет доступен уже в первом квартале 2022 года.