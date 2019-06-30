В России создан автомобиль с управлением силой мысли

В России в 2022 году может появиться серийная модель нейромобиля для инвалидов. Об этом рассказало информационное агентство ТАСС со ссылкой на информбюро Национальной технологической инициативы.

Электромобиль для людей с ограниченными возможностями создали специалисты Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского совместно с компанией «Зетта». Специальный нейроконтроллер позволяет водителю управлять бортовыми устройствами, буквально, «силой мысли». Первую партию нейромобилей разработчики планируют изготовить к 2022 году.

Сейчас разработчики испытывают опытный образец, к 2022 году планируется выпуск первой партии электромобилей для людей с ограниченными возможностями, оснащенных системой нейроассистирования. Производить российский электромобиль будут в Тольятти, где сейчас строится завод для производства комплектующих.

Мультимодальный нейроконтроллер будет представлять собой программно-аппаратный комплекс, с помощью которого водитель автомобиля, лишенный способности управлять автомобилем с помощью рук или ног, сможет взаимодействовать с машиной при помощи действующих конечностей, а также глаз и языка.

Заместитель проректора по научной работе ННГУ имени Н. И. Лобачевского Август Ли пояснил: «Мы разрабатываем для водителя с ограниченными возможностями специальный костюм, который с помощью разнообразных датчиков будет учитывать не только мозговую активность и движения глаз, но и действия ног, рук и даже языка - для него можно разработать специальный джойстик. Датчики на голове будут учитывать изменения характеристик электрической активности мозга».

Электромобиль также будет оснащен системой дополненной реальности, которая будет выводить данные о поездке на лобовое стекло или отдельный экран.