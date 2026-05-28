Опубликовано 28 мая 2026, 10:59
В России стартовали продажи Changan UNI‑V второго поколения

Двигатель 235 лошадиных сил и адаптация под российские реалии
Changan официально запустил продажи спортивного лифтбэка UNI‑V второго поколения в России. Базовая цена — 3 499 900 рублей в единственной комплектации «Спорт», но реальная стоимость для покупателя будет ниже благодаря программам лояльности.
Под капотом — турбодвигатель Blue Core 2.0T с чугунным блоком цилиндров в паре с 8‑ступенчатым гидромеханическим автоматом Aisin. В силовой установке использованы компоненты BorgWarner, Bosch, Valeo и Schaeffler. По сравнению с предыдущим поколением UNI-V мощность двигателя возросла с 181 л.с. до 235 л.с., а крутящий момент — с 280 Нм до 390 Нм.

Специально для условий России инженеры Changan предусмотрели:

  • подогрев всех сидений, руля, лобового стекла, форсунок омывателя, зеркал и заднего стекла;
  • полностью оцинкованный кузов (включая крышу) + дополнительная антикоррозийная обработка внешних панелей;
  • гарантию 5 лет или 150 000 км.
Автомобиль выполнен в спортивном стиле, имеет активный спойлер и 4 выхлопных патрубка. Также имеется регулируемая заслонка выхлопа для изменения звука.

Спортивный стиль дополняют селектор режимов движения на руле (красная кнопка) и подрулевые лепестки.

Медиасистема автомобиля включает в себя пакет сервисов от Яндекса: Карты с навигацией и Музыку, а если установить фирменное приложение на смартфон, то можно производить удалённый запуск, настраивать климат-контроль, мониторить различные показатели (температура в салоне, статус замков и т.п.).

Новый UNI‑V уже доступен для заказа у официальных дилеров Changan по цене до 3,5 млн — например, для кредитных программ предусмотрена скидка до 300 тысяч рублей.

Автор:Денис Русаков
