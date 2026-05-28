В России стартовали продажи Changan UNI‑V второго поколения

В России стартовали продажи Changan UNI‑V второго поколенияДвигатель 235 лошадиных сил и адаптация под российские реалии
Под капотом — турбодвигатель Blue Core 2.0T с чугунным блоком цилиндров в паре с 8‑ступенчатым гидромеханическим автоматом Aisin. В силовой установке использованы компоненты BorgWarner, Bosch, Valeo и Schaeffler. По сравнению с предыдущим поколением UNI-V мощность двигателя возросла с 181 л.с. до 235 л.с., а крутящий момент — с 280 Нм до 390 Нм.
Специально для условий России инженеры Changan предусмотрели:
- подогрев всех сидений, руля, лобового стекла, форсунок омывателя, зеркал и заднего стекла;
- полностью оцинкованный кузов (включая крышу) + дополнительная антикоррозийная обработка внешних панелей;
- гарантию 5 лет или 150 000 км.
Автомобиль выполнен в спортивном стиле, имеет активный спойлер и 4 выхлопных патрубка. Также имеется регулируемая заслонка выхлопа для изменения звука.
Спортивный стиль дополняют селектор режимов движения на руле (красная кнопка) и подрулевые лепестки.
Медиасистема автомобиля включает в себя пакет сервисов от Яндекса: Карты с навигацией и Музыку, а если установить фирменное приложение на смартфон, то можно производить удалённый запуск, настраивать климат-контроль, мониторить различные показатели (температура в салоне, статус замков и т.п.).
Новый UNI‑V уже доступен для заказа у официальных дилеров Changan по цене до 3,5 млн — например, для кредитных программ предусмотрена скидка до 300 тысяч рублей.