В России стартовали продажи кроссовера Huawei Aito M7

Дилерские центры в Москве, Санкт-Петербурге и Благовещенске предлагают одномоторные и двухмоторные модели по цене от 4,4 до 5,67 млн рублей в зависимости от комплектации.

При этом все модели Aito M7 оснащены электродвигателями собственной разработки Huawei и 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем, выполняющим роль генератора для подзарядки аккумулятора.

Одномоторная модель может похвастаться 272 л.с., потреблением всего 5,8 л бензина на 100 км и способностью проехать до 230 км исключительно на электричестве.