В России владельцев электрокаров освободили от уплаты налогов

По планам правительства города, отсутствие налога привлечет еще большее количество людей к приобретению электрического транспорта, что в свою очередь положительно скажется на многих отраслях, в том числе и на экологии. На данный момент заявлено о том, что льгота будет действовать до 31 декабря 2024 года.

К слову, аналитическое агентство “АВТОСТАТ” заявляет, что на 1 июля 2019 года в России было зарегистрировано порядка 4,6 тысяч электрокаров, что составляет ничтожно малый 0,01% от общего числа автомобилей на российских дорогах. Наибольшей популярностью у россиян пользуется Nissan Leaf — данный автомобиль был приобретен 3,7 тыс раз, затем идут Mitsubishi i-MiEV (308 штук), Tesla Model S (221 штука) и Model X (125 штук). Отечественная LADA Ellada была приобретена в количестве 96 штук.