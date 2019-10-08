В России внедрят компьютеризированные неровности на дорогах

”Соответствующий проект сейчас проходит экспертное обсуждение в рабочей группе НТИ "Автонет". Если разработка будет одобрена, то пилотные регионы для ее внедрения могут озвучить уже в следующем году. На реализацию проекта может быть потрачено около 8 млн рублей. Если проект пройдет опытные испытания, то первые умные "лежачие полицейские" появятся в 2021 году”, — рассказал господин Федосеев.

Планируется, что искусственные дорожные неровности нового поколения помогут продлить “жизнь” автомобильной подвески на 40% при условии соблюдения правил дорожного движения.