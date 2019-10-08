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Сегодня 15:11
В России внедрят компьютеризированные неровности на дорогах
По словам экспертов, нововведение продлит жизнь автомобилей на дорогах
Представитель национальной технологической инициативы "Автонет" Ярослав Федосеев рассказал информационному агентству ТАСС, что в России уже в 2021 году могут появиться так называемые "лежачие полицейские" со встроенными камерами.
”Соответствующий проект сейчас проходит экспертное обсуждение в рабочей группе НТИ "Автонет". Если разработка будет одобрена, то пилотные регионы для ее внедрения могут озвучить уже в следующем году. На реализацию проекта может быть потрачено около 8 млн рублей. Если проект пройдет опытные испытания, то первые умные "лежачие полицейские" появятся в 2021 году”, — рассказал господин Федосеев.
Планируется, что искусственные дорожные неровности нового поколения помогут продлить “жизнь” автомобильной подвески на 40% при условии соблюдения правил дорожного движения.
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