Ferra
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Сегодня 18:22

В России внедряют систему контроля поведения водителей

Сроки внедрения продлятся до 2022 года
Информационное бюро “Национальной технологической инициативы” заявило, что уже в 2022 году планируется ввести на территории России специальную систему, призванную следить за поведением водителей. По планам, она сможет предупреждать водителей о теоретически возможном возникновении аварийной ситуации.

Задумка создателей данной системы состоит в том, что их разработка при помощи компьютерного зрения и искусственного интеллекта будет распознавать поведение водителя внутри автомобиля прямо во время вождения. Так, в случае, если водитель будет разговаривать по телефону, курить за рулем, либо просто проявит свою усталость и другие негативные для внимательности факторы, то система его предупредит о потенциальной аварийности сложившейся ситуации.

Также система с помощью датчиков сможет распознавать превышение водителем скорости, уход с заданного изначально маршрута, а также общее техническое состояние управляемого транспортного средства. Все собранные данные будут анализироваться в реальном времени, сравниваться с уже имеющимися в базе шаблонам инцидентов, после чего система в случае необходимости будет предупреждать водителя о вероятности возникновения дорожно-транспортного происшествия.

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