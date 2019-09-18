В России внедряют систему контроля поведения водителей

Задумка создателей данной системы состоит в том, что их разработка при помощи компьютерного зрения и искусственного интеллекта будет распознавать поведение водителя внутри автомобиля прямо во время вождения. Так, в случае, если водитель будет разговаривать по телефону, курить за рулем, либо просто проявит свою усталость и другие негативные для внимательности факторы, то система его предупредит о потенциальной аварийности сложившейся ситуации.

Также система с помощью датчиков сможет распознавать превышение водителем скорости, уход с заданного изначально маршрута, а также общее техническое состояние управляемого транспортного средства. Все собранные данные будут анализироваться в реальном времени, сравниваться с уже имеющимися в базе шаблонам инцидентов, после чего система в случае необходимости будет предупреждать водителя о вероятности возникновения дорожно-транспортного происшествия.