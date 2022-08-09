В России возобновят выпуск автомобилей «Москвич», «Волга» и «Победа»

Речь идёт об иранской Iran Khodro, которая займётся выпуском недорогих автомобилей под возрождёнными отечественными брендами «Москвич», «Волга» и «Победа». На данный момент не так много информации о проекте. Неизвестно даже, какие модели каких производителей лягут в основу обновлённой классики.

Интернет-источники и ряд СМИ пишут, что «Москвичом» может стать современная модель KMC J7 частной иранской компании Kerman Motor. Стоит, правда, уточнить, что этот автомобиль является локализованным китайским седаном Sehol A5 Plus. И его уже выпускает партнёр КАМАЗа — компания JAC.