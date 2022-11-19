В России впервые начался серийный выпуск электромобиля

16:57, 19 ноября 2022
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В России впервые начался серийный выпуск электромобиляВ России начали продавать электрокроссовер i-JOY
В России начались продажи электромобиля российской сборки i-JOY. Производитель — российская компания Evolute, машины собирают на заводе «Моторинвест» в Липецкой области.
i-JOY — переименованный китайский кроссовер Dongfeng Fengon E3. Модель была выпущена в 2019 году. Электромобиль укомплектован тяговой батареей ёмкостью 53 кВт/ч, которой хватает на 407 км. Сообщается, что зарядить машину с 30% до 80% можно всего за 30 минут. Мощности электродвигателя — 163 л.с.
У электромобиля передний привод, объём багажника — от 535 до 1225 литров при складывании задних сидений.
Рекомендованная розничная цена составляет 3490000 рублей. С учётом государственной субсидии электромобиль можно будет купить за 2565000 рублей.
Источник фото:Evolute.ru
Источник:Код Дурова
Автор:Андрей КадуковТеги: