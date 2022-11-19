В России впервые начался серийный выпуск электромобиля

i-JOY — переименованный китайский кроссовер Dongfeng Fengon E3. Модель была выпущена в 2019 году. Электромобиль укомплектован тяговой батареей ёмкостью 53 кВт/ч, которой хватает на 407 км. Сообщается, что зарядить машину с 30% до 80% можно всего за 30 минут. Мощности электродвигателя — 163 л.с.

У электромобиля передний привод, объём багажника — от 535 до 1225 литров при складывании задних сидений.

Рекомендованная розничная цена составляет 3490000 рублей. С учётом государственной субсидии электромобиль можно будет купить за 2565000 рублей.