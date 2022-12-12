В России выделят специальную зону для тестирования роботов и беспилотных авто

В России выделят специальную зону для тестирования роботов и беспилотных автоЕщё на шаг ближе к будущему
Глава «Андроидная техника» Евгений Дудоров рассказал, что уже в 2023 году в России создадут специальную «беспилотную зону». На ней планируется проводить испытания роботов и беспилотных грузовиков.
Фото: The Economic Times
Сообщается, что базой для новой зоны станет завод технопарка «Боравтостекло» в городе Бор в Нижегородской области.
Там предполагается обкатать работу в автономном режиме различных платформ: тех же «Маркеров» на колёсном и гусеничном шасси и собственно беспилотных автомобилей. Данный технопарк уже скоро откроется, и во второй половине 2023 года мы будем внедрять в нём эти беспилотные технологии.
Помимо этого, Дудоров заявил, что «Андроидная техника», совместно с НИИМА «Прогресс», занимаются разработкой системы навигации «Консул». Она будет, в отличие от многих аналогов, будет использовать не только наземные, но и космические средства навигации.
Сообщается, что именно «Консул» будет использоваться в беспилотной зоне.