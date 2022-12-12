В России выделят специальную зону для тестирования роботов и беспилотных авто

Помимо этого, Дудоров заявил, что «Андроидная техника», совместно с НИИМА «Прогресс», занимаются разработкой системы навигации «Консул». Она будет, в отличие от многих аналогов, будет использовать не только наземные, но и космические средства навигации.

Сообщается, что именно «Консул» будет использоваться в беспилотной зоне.