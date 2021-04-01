В России заработала подписка на автомобили Audi

Известно, что сервис был создан Audi в сотрудничестве с каршерингом BelkaCar. Подписка Audi Drive предоставляет пользователям возможность оформить долгосрочную аренду автомобилей производителя с набором дополнительных услуг. В ее стоимость включены все расходы, которые связаны с владением автомобиля, в частности ОСАГО, КАСКО, техническое обслуживание, сезонная замена шин, ремонт в случае ДТП и прочее. Оформить ее можно на год. Ездить на автомобилях Audi в ее рамках разрешено по всей России, однако забор и сдача машины доступны на данный момент лишь в Москве и Московской области.

В Audi Drive можно оформить подписку на следующие модели: Audi A4, Audi A5 Coupe, Audi A5 Sportback, Audi A6, Audi Q3, Audi Q7 и Audi Q8. Цена подписки зависит от модели автомобиля. Так, дешевле всего оформить подписку на Audi A4 - 67,9 тыс рублей в месяц, тогда как дороже всего обойдется Audi Q8 - 128,9 тыс рублей в месяц.