В Сан-Франциско вдвое уменьшат число роботакси после недавней аварии

В Сан-Франциско вдвое уменьшат число роботакси после недавней аварииКак минимум, это коснётся автопарка Cruise
Компания Cruise, дочернее предприятие General Motors, специализирующееся на автономных автомобилях, получила требование сократить свой парк роботакси в Сан-Франциско на 50%.
Причиной столь строгого решения называется авария, произошедшая в четверг вечером с участием пожарной машины.
Калифорнийское управление по вопросам автомобильного транспорта, контролирующее тестирование и эксплуатацию автономных транспортных средств в штате, потребовало сокращения.
Данное решение было принято на фоне расследования «тревожных инцидентов», связанных с автомобилями Cruise. Управление заявило, что безопасность путешествующего населения является их главным приоритетом.
В свою очередь, «дочка» GM подтвердила свою готовность сотрудничать и выполнять все требования.
Напомним, что последний инцидент произошёл, когда роботакси Cruise столкнулось с аварийным транспортным средством, в результате чего один из пассажиров получил травмы. Несмотря на происшествия, Cruise продолжает утверждать, что их технология положительно влияет на безопасность дорожного движения.