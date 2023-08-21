В Сан-Франциско вдвое уменьшат число роботакси после недавней аварии

Причиной столь строгого решения называется авария, произошедшая в четверг вечером с участием пожарной машины.

Калифорнийское управление по вопросам автомобильного транспорта, контролирующее тестирование и эксплуатацию автономных транспортных средств в штате, потребовало сокращения.

Данное решение было принято на фоне расследования «тревожных инцидентов», связанных с автомобилями Cruise. Управление заявило, что безопасность путешествующего населения является их главным приоритетом.

В свою очередь, «дочка» GM подтвердила свою готовность сотрудничать и выполнять все требования.

Напомним, что последний инцидент произошёл, когда роботакси Cruise столкнулось с аварийным транспортным средством, в результате чего один из пассажиров получил травмы. Несмотря на происшествия, Cruise продолжает утверждать, что их технология положительно влияет на безопасность дорожного движения.