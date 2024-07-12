В сеть слили качественные фото следующего электромобиля Xiaomi

Опубликовано 12 июля 2024, 07:08
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В сеть слили качественные фото следующего электромобиля XiaomiВыглядит дорого-богато
В сеть утекли качественные фотографии следующего электромобиля от Xiaomi, подтверждающие серьезные намерения компании в сфере автопрома.
После успеха модели SU7, китайский бренд активно расширяет свою деятельность в области электромобилей и планирует выпустить электрокроссовер в 2025 году. Его уже успели окрестить «конкурентом Ferrari».
Кроме электрокроссовера, через год Xiaomi выпустит гибридный автомобиль, в котором для поддержки электромоторов будет использоваться двигатель внутреннего сгорания.
Это обеспечит высокий пробег и эффективность. Среди основных преимуществ новой модели будут умные технологии и доступные цены.
По планам компании, стоимость Xiaomi кроссовера составит около €19 000, что сделает его конкурентоспособным среди электромобилей.
Например, Li Auto продает модель Li L6 за €32 — €36 тыс.