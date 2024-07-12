В сеть слили качественные фото следующего электромобиля Xiaomi

После успеха модели SU7, китайский бренд активно расширяет свою деятельность в области электромобилей и планирует выпустить электрокроссовер в 2025 году. Его уже успели окрестить «конкурентом Ferrari».

Кроме электрокроссовера, через год Xiaomi выпустит гибридный автомобиль, в котором для поддержки электромоторов будет использоваться двигатель внутреннего сгорания.