В Сети появился рендер прототипа электрокара Mercedes Baby-G EQ

По информации портала Notebookcheck, Mercedes-Benz разрабатывает электрический внедорожник Baby-G EQ с системой полного привода. Дизайн автомобиля сохраняет характерные угловатые линии G-класса, при этом его размеры остаются компактными. В задней части кузова встроен отсек для запасного колеса, а фары имеют форму, напоминающую фары полноразмерного G-Class.

На крыше предусмотрены рейлинги, а боковые колёсные арки выступают за пределы шасси. Каждая дверь оснащена тремя боковыми стёклами и изогнутыми ручками. Задний багажник открывается вбок, а задние фонари и номерной знак расположены в традиционном для этого сегмента месте. Baby-G EQ сочетает в себе узнаваемый внешний вид G-класса с внедорожными возможностями благодаря системе полного привода.

Однако ни запас хода, ни мощности двигателя пока неизвестны.