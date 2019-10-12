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В США беспилотные такси лишатся водителей-подстраховщиков

Правда останутся и автомобили с водителем внутри
Еще в конце сентября стало известно, что компания Waymo провела процесс запуска первого в мире коммерческого сервиса беспилотных такси. Но если быть до конца честным, то это был не полностью автономный сервис - страхующий на протяжении всего пути водитель всегда находился в автомобиле. Но в ближайшее время все изменится.

Компания приступила к новому этапу из собственного плана. По имеющимся данным, определенная группа пользователей Waymo получила письмо, в котором компания рассказала, что в ближайшее время станут доступны поездки на полностью беспилотных машинах. Что важно, письмо было адресовано далеко не всем пользователям - оно пришло лишь 400 счастливчиков, которые имеют доступ к программе раннего тестирования. Также стоит отметить, что приложение само решает, подать человеку полностью автономный автомобиль или же вариант со страхующим водителем в салоне, при этом оно заранее предупредит клиента о том, что заказанное такси будет без человека внутри.

Напомним, что компания так и не сообщила, планирует ли она в ближайшее время начать работу за пределами одного единственного города, в котором она занимается тестированием всех своих технологий.

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