В США беспилотные такси лишатся водителей-подстраховщиков

Компания приступила к новому этапу из собственного плана. По имеющимся данным, определенная группа пользователей Waymo получила письмо, в котором компания рассказала, что в ближайшее время станут доступны поездки на полностью беспилотных машинах. Что важно, письмо было адресовано далеко не всем пользователям - оно пришло лишь 400 счастливчиков, которые имеют доступ к программе раннего тестирования. Также стоит отметить, что приложение само решает, подать человеку полностью автономный автомобиль или же вариант со страхующим водителем в салоне, при этом оно заранее предупредит клиента о том, что заказанное такси будет без человека внутри.