Авто
Опубликовано 08 июля 2024, 08:40
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В США беспилотные такси Waymo начали ездить по встречке и игнорировать светофоры

И ведь ему не выпишешь штрафа
В США произошел необычный инцидент с беспилотным такси Waymo.
В США беспилотные такси Waymo начали ездить по встречке и игнорировать светофоры
© Ferra

В Финиксе автомобиль проехал на красный свет и выехал на встречную полосу. Как утверждается, сбой в системе был вызван некорректной интерпретацией временных дорожных знаков искусственным интеллектом.

К счастью, в момент происшествия в салоне машины не было пассажиров.

Полиция заметила «заблудившийся» автомобиль и попыталась остановить его. Однако, так как внутри никого не было, сотрудникам пришлось обращаться в техническую поддержку Waymo.

Правоохранители отметили, что невозможно выписать штраф компьютеру.

В Waymo объяснили, что сбой произошел из-за несогласованных знаков, установленных на дороге из-за стройки, что вызвало путаницу в навигационной системе беспилотного автомобиля.