В США беспилотный грузовик впервые проехал без водителя в кабине

Это тягач с полуприцепом. Беспилотник проехал 128 км от сортировочной станции в Тусоне и менее чем за полтора часа доехал до грузового терминала в Финиксе, штат Аризона. Грузовика сопровождал полицейский патруль, а также машина разведки, шедшая на 8 км впереди для проверки маршрута.

Как сообщается, TuSimple в автономном режиме, полностью исключая дистанционное управление и нахождение человека в кабине, может маневрировать на небольших городских улицах, безопасно опережает медленный транспорт, перестраивается из правой полосы для снижения риска ДТП, если на обочине есть препятствие.