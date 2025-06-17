В США электрокар Tesla Model 3 попал под поезд из-за объезда шлагбаума

Спасатели попытались снять автомобиль с путей с помощью крана, после того как водителю удалось сбежать до столкновения. Причём «хитрости» электрокарам Tesla, видимо, не занимать. Так, в отчёте полиции сказано, что автопилот Tesla нарушил правила пересечения ж/д путей, объехав шлагбаум.

Хотя Tesla утверждает, что её автомобили, выпущенные после 2016 года, в конечном итоге получат возможность автономного вождения, это пока остаётся нереализованным. В настоящее время Tesla предлагает пакет «Полное автономное вождение» (FSD) стоимостью около $15 000, который требует от водителя постоянного контроля над автомобилем и полной ответственности за управление.