В США электрокар Tesla на автопилоте врезался в стоящую на дороге машину полиции

Во время регулировки дорожного движения полицейским после крупного ДТП машина полиции блокировала дорогу, обозначенная дорожными факелами и сигнальными огнями. В автомобиль на полной скорости врезался электрокар Tesla, работающий на автопилоте. На допросе водитель признался, что не следил в этот момент за дорогой, а смотрел в смартфон.

В момент столкновения полицейский успел отреагировать и отпрыгнул от машины. Благодаря его реакции водитель Tesla не стал убийцей.

Комментируя инцидент, представители компании заявили, что изменили название функции «Автопилот» на «Полный автопилот (под наблюдением)». Это означает, что водитель не может полностью полагаться на технологию и должен следить за дорогой и контролировать обстановку.