В США Google обвинили в тайной слежке за водителями с инвалидностью

По словам Уилсон, Google тайно следит за водителями с ограниченными возможностями, которые являются пользователями Департамента транспортных средств Калифорнии (DMV), на котором расположены трекеры сервисов компании — Google Analytics и DoubleClick. И якобы Google собирает не только личную информацию о водителях, но и контекст запросов, касающихся инвалидности.

По мнению Уилсон, могли пострадать водители-инвалиды по всему миру. Её иск содержит обвинение Google в нарушении закона о защите личных данных и обходе настроек конфиденциальности в браузерах пользователей DMV, блокирующих сторонние cookies, но при этом не блокирующих Google Analytics и DoubleClick.

Со своей стороны, представители компании заявили, что Google не владеет и не использует для таргетированной рекламы информацию о пользователях, собираемую другими компаниями посредством Google Analytics. И это проблема DMV, что ведомство не уведомило и не получило согласие пользователей на сбор данных. К тому же Google не собирает и не обрабатывает медицинскую информацию, поскольку этот прямо запрещено законом.