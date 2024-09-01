В США и Европе посыпались отчёты о снижении продаж электромобилей

Многочисленные отчёты говорят о более негативной ситуации в США, где отраслевая консалтинговая фирма J.D. Power снизила прогноз роста продаж EV с 12% до 9%.

При этом ЕС похвастаться в этом отношении всё равно нечем. Так, согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), доля регистраций электромобилей составляла 12% на автомобильном рынке ЕС в июле, по сравнению с 13,5% в 2023 году. Общее число новых регистраций EV сократилось на 10,8%, причём наибольшее сокращение наблюдается в Германии — 36,8%. В Великобритании число регистраций выросло на 10,5%, что превысило рост регистраций подключаемых гибридных (PHEV), гибридных (HEV) и аккумуляторных (BEV) электромобилей.

Но доля бензиновых автомобилей на рынке той же Британии всё ещё составляет 54,7%. И производство электромобилей в Великобритании также сократилось на 18,6% в июле по сравнению с 2023 годом.

Причиной такой тенденции аналитики считают сомнение и нынешних и будущих водителей в запасе хода и в целом дальности электромобилей по сравнению с автомобилями с ДВС. Дополнительными и не менее значимыми факторами являются доступ к пунктам зарядки и стоимость покупки EV.

По словам аналитика компании OC&C Strategy Consultants Николаса Фархи, судя по всему, производство электрокаров в Великобритании не оправдало себя; он указал на результаты исследования OC&C, согласно которым число потребителей, которые точно или вероятнее всего купят EV в качестве следующего автомобиля, снизилось с 28% до 20%.