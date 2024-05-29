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Опубликовано 29 мая 2024, 06:00
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В США начали строить станции быстрой зарядки электрокаров между деревьев

Производитель решил потягаться с Tesla
В США компания Gravity Technologies, по сути, бросила вызов Tesla в намерении создать разветвлённую сеть зарядных станций, причём вписанных в городской дизайн и незаметных среди деревьев.
В США начали строить станции быстрой зарядки электрокаров между деревьев
© CHUTTERSNAP / Unsplash

Речь идёт о концепции сети быстрых зарядных станций DEAP Trees с системами креплений, кабелей и накопителями энергии, установленных на улицах и обочинах, чтобы владельцы электромобилей могли полностью зарядить свои электрокары за 5-15 минут в дороге. Для этого не нужно будет специально заезжать на привычные зарядные станции, а сразу парковаться «между деревьев».

Gravity предложила для своих точек доступа к распределённой энергии станции мощностью 200 и 500 кВт с возможностью подзарядки электромобиля за 15 и 5 минут соответственно. Сверху будет свисать зарядный кабель, к которому и нужно будет подключаться.

Компания видит себя основным конкурентом Tesla и хочет создать более обширную сеть станций, чем Tesla Supercharger. При этом в компании признают, что для реализации их идеи придётся кардинально переделывать всю городскую инфраструктуру.

Источник:Citizen Watch Report
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#электромобиль
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#зарядка
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#сша