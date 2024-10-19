В США началось расследование после четырёх аварий с участием автопилота Tesla

В условиях плохой видимости произошли столкновения с пешеходами. Экспертам предстоит выяснить, электрокары ехали с бета-версией или стабильной версией FSD (автопилота). Самая трагичная авария из четырёх произошла в ноябре 2023 года в Аризоне: Tesla Model Y сбила пешехода, который в итоге умер. В одном из трёх других столкновений, произошедших в период с марта по май 2024 года с участием электромобилей Model 3 EV, был ранен человек.

К изучению аварий привлечено Управление по расследованию дефектов (ODI), которое проверит способность FSD «обнаруживать и должным образом реагировать на условия ограниченной видимости на дороге». Также в ходе расследования будет выяснено, были ли другие аварии при схожих обстоятельствах с включённой системой FSD.

К тому же ODI проверит любые изменения, которые Tesla могла вносить в систему накануне аварий, и «которые могли повлиять на работу FSD в условиях ограниченной видимости дорожного полотна». В частности, будут рассмотрены сроки, цели и возможности любых обновлений ПО и, возможно, аппаратной части, «а также оценка компанией Tesla их влияния на безопасность».