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Авто
Опубликовано 01 марта 2024, 13:30
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В США начнут расследование для выявления опасности китайских «умных» автомобилей

Якобы эти машины отправляют конфиденциальную информацию в КНР
Президент США Джо Байден поручил главе Минторговли Джине Раймондо провести всестороннее расследование для выявления опасности, исходящей от «подключённых» автомобилей, прежде всего китайских.
В США начнут расследование для выявления опасности китайских «умных» автомобилей

© Ferra.ru

Речь идёт об «умных» автомобилях китайских брендов, оснащённых навигационными инструментами, функциями помощи водителю и возможностями быстрой зарядки с использованием технологий из «стран, вызывающих озабоченность». По словам Байдена, такие машины могут собирать конфиденциальную информацию и отправлять в Китай.

Министр торговли заявила, что предпримет «беспрецедентные действия» и обращается за комментариями к представителям отрасли и общественности, чтобы проанализировать связанные с этим риски и сформулировать правила, которые могут быть введены для регулирования этого сектора.

«Подключённые автомобили из Китая могут собирать конфиденциальные данные о наших гражданах и нашей инфраструктуре и отправлять эти данные обратно в Китайскую Народную Республику. Эти автомобили могут получить удалённый доступ или быть выведены из строя», — говорится в заявлении Байдена.

Источник:Nikkei Asia
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#автомобиль
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#Китай
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#сша