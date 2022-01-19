В США осудят водителя Tesla из-за ДТП, совершённого автопилотом

Авария произошла в пригороде Лос-Анджелеса. Водитель Tesla проехал на красный свет и врезался в проезжавшую по трассе Honda Civic, в результате чего погибло два человека.

Виновнику ДТП будет предъявлено два обвинения. В расследовании участвует не только прокуратура штата Калифорния, но и NHTSA — Национальная администрация безопасности дорожного движения США. И если в судебных материалах не фигурирует факт включённого автопилота Tesla, то эксперты NHTSA подтвердили, что автопилот был активирован.

Как отмечается, это уже не первое дело в отношении Tesla в связи со смертельными ДТП, с участием включённого автопилота.

«NHTSA напоминает, что на сегодняшний день ни одно из имеющихся в продаже транспортных средств не имеет права для полного "самоуправления". Независимо от того, активирован ли автопилот, водитель обязан всё время контролировать дорожную обстановку и смотреть на дорогу. В соответствии с законами штата, он также отвечает за последствия управления с помощью автоматизированных систем», — сообщили в ведомстве.