В США полиция начала дарить автовладельцам геометки Apple AirTag

После этого автомобильные бренды срочно выпустили обновления безопасности, но вряд ли их установили все автовладельцы. На фоне происходящего Управление полиции Нью-Йорка объявило о бесплатной раздаче горожанам как минимум 500 геометок Apple AirTag для борьбы с массовыми угонами. Как отмечается, с начала 2023 года уже угнано 966 автомобилей марок Kia и Hyundai.

О проблеме заявил и мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. «То, что происходит сейчас, напрямую связано с контентом в социальных сетях», — посетовал глава города.