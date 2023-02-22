В США полностью беспилотные авто проехали более 1,5 млн километров

Важно отметить, что речь идёт о поездках, в которых отсутствовала какая-либо человеческая помощь — транспортное средство было целиком и полностью автономным. Началось данное тестирование в Сан-Франциско ещё в ноябре 2021 года.

По последним данным, в начале 2022 года у Cruise было около 30 автомобилей, а к сентябрю прошлого года парк насчитывал уже 100 машин.

Сообщается, что компания подаёт данные с каждой поездки в машину непрерывного обучения, которая создаёт миллионы вариантов реальных сценариев на дороге. Это позволяет технологии учиться на симуляторах и применять полученные знания в реальной жизни.