В США полностью беспилотные авто проехали более 1,5 млн километров

23:33, 22 февраля 2023
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В США полностью беспилотные авто проехали более 1,5 млн километровИ это результаты лишь одной компании!
Cruise, дочерняя компания General Motors, достигла важной вехи — её электромобили проехали на автопилоте около 1 600 000 км.
Фото: WIRED
Важно отметить, что речь идёт о поездках, в которых отсутствовала какая-либо человеческая помощь — транспортное средство было целиком и полностью автономным. Началось данное тестирование в Сан-Франциско ещё в ноябре 2021 года.
По последним данным, в начале 2022 года у Cruise было около 30 автомобилей, а к сентябрю прошлого года парк насчитывал уже 100 машин.
Сообщается, что компания подаёт данные с каждой поездки в машину непрерывного обучения, которая создаёт миллионы вариантов реальных сценариев на дороге. Это позволяет технологии учиться на симуляторах и применять полученные знания в реальной жизни.