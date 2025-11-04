В США потребовали ограничить роботакси Waymo после смертельного инцидента в Сан-Франциско

Опубликовано 04 ноября 2025, 13:301 мин.
В США потребовали ограничить роботакси Waymo после смертельного инцидента в Сан-ФранцискоИ в этом есть смысл
В Сан-Франциско вспыхнул скандал после того, как беспилотное такси Waymo насмерть сбило кота по кличке KitKat.
На фоне происшествия, член городского совета Джеки Филдер предложила разрешить округам запрещать роботакси на своих территориях. Она обвинила Waymo в создании пробок, сборе данных и угрозе общественному транспорту.
Сейчас для работы автономных машин требуется одобрение властей штата, но новые правила позволят вводить локальные ограничения. Это может осложнить маршруты к ключевым точкам, включая аэропорт Сан-Франциско.
Инцидент вызвал бурю эмоций у местных жителей — у места аварии появился мемориал в память о коте.
Waymo принесла соболезнования и пообещала пожертвование зоозащитной организации. Инициативу Филдер уже поддержали профсоюзы Teamsters, опасающиеся вытеснения водителей автономными машинами.