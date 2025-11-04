В США потребовали ограничить роботакси Waymo после смертельного инцидента в Сан-Франциско

На фоне происшествия, член городского совета Джеки Филдер предложила разрешить округам запрещать роботакси на своих территориях. Она обвинила Waymo в создании пробок, сборе данных и угрозе общественному транспорту.

Сейчас для работы автономных машин требуется одобрение властей штата, но новые правила позволят вводить локальные ограничения. Это может осложнить маршруты к ключевым точкам, включая аэропорт Сан-Франциско.