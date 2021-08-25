В США проверят безопасность беспилотных такси на добровольцах

Как отмечается, не все желающие смогут принять участие в программе, а только те добровольцы, анкеты которых одобрит компания. По условиям программы, нельзя ни с кем делиться оценками и впечатлениями о поездках, кроме сотрудников Waymo. Как подчёркивает источник, суммарно беспилотники компании уже наездили по дорогам общего пользования 32 млн километров.

Также отмечается, что участники программы не будут платить за услуги такси.