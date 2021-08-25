В США проверят безопасность беспилотных такси на добровольцах

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Сегодня в 20:55
В США проверят безопасность беспилотных такси на добровольцахНо пока ещё в присутствии водителя
Компания Waymo, производитель технологий для беспилотных автомобилей, объявила о запуске программы Trusted Tester, в рамках которой отобранные жители Сан-Франциско смогут протестировать надёжность беспилотных такси и качество поездок в них. При этом в кабине на всякий случай .будет находиться водитель. Тестировать будут беспилотные Jaguar I-PACE с системой автономного управления Waymo Driver пятого поколения.
Как отмечается, не все желающие смогут принять участие в программе, а только те добровольцы, анкеты которых одобрит компания. По условиям программы, нельзя ни с кем делиться оценками и впечатлениями о поездках, кроме сотрудников Waymo. Как подчёркивает источник, суммарно беспилотники компании уже наездили по дорогам общего пользования 32 млн километров.
Также отмечается, что участники программы не будут платить за услуги такси.