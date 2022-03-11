В США разрешили выпуск автомобилей без руля и педалей

И вот, спустя непродолжительное время, агентство упразднило требование к транспортным средствам о наличии таких органов управления. Представители американского регулятора отметили, что «для транспортных средств, разработанных для управления исключительно автоматикой, органы управления, на которые сможет воздействовать человек, не нужны чисто логически».

Сообщается, что изначально обновлённая редакция правил была предложена для обсуждения ещё в марте 2020 года.

Правда, регуляторы всё же выдвинули важное требование для производителей автомобилей без руля и педалей. Такой тип транспортных средств должен обеспечить точно такой же уровень безопасности для находящихся внутри людей, как и машины с традиционным управлением.