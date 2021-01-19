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В США создали батареи для электромобилей с зарядкой от 0 до 100% за 10 минут
Электрокары на её основе смогут разгоняться до 96 км/ч всего лишь за 3 секунды
В сети появилась информация о том, что американские учёные создали новую батарею для электромобилей. Её отличительной особенностью является способность заряжаться от 0 до 100% всего лишь за 10 минут, при этом автомобиль на её основе может проехать от одного заряда до 402 км.
Специалисты, разработавшие новинку, заявляют, что их изобретение способно проехать в общей сложности 3,2 млн км, пишет Daily Mail. При этом ещё одним показателем успеха аккумулятора, по словам его создателей, является то, что автомобиль на базе их батареи сможет разогнаться от 0 до 96 км/ч всего лишь за 3 секунды. Учёные даже сравнивают комфорт управления авто в этот момент с Порше.
Напомним, что в рамках выставки CES 2021, Sony также показала свои разработки в сфере электромобилей. Так, японский ИТ-гигант продемонстрировал испытания на европейских дорогах общего пользования собственного электрокара Vision-S.