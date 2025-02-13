В США Tesla Cybertruck попал в аварию после обновления автопилота

Чаллинджер признал, что это была его ошибка из-за невнимательности, и он не винит Tesla. Он выразил свою благодарность компании за пассивную безопасность автомобиля, которая позволила ему остаться невредимым.

Автовладелец также отметил, что не слышал о других авариях с использованием программного обеспечения FSD v13. К тому же Чаллинджер заявил, что, несмотря на аварию, остаётся поклонником Tesla.