В США Tesla Cybertruck попал в аварию после обновления автопилота

Опубликовано 13 февраля 2025, 09:001 мин.
В США Tesla Cybertruck попал в аварию после обновления автопилотаНо водитель всё равно поклонник Tesla
Владелец Tesla Cybertruck Джонатан Чаллинджер из Флориды опубликовал фотографию своего электропикапа после аварии. Он активировал последнюю версию программного обеспечения FSD v13.2.4 (автопилот) и не обратил внимания, что его автомобиль не смог выехать из полосы и врезался в столб после наезда на бордюр.
© MrChallinger / X
Чаллинджер признал, что это была его ошибка из-за невнимательности, и он не винит Tesla. Он выразил свою благодарность компании за пассивную безопасность автомобиля, которая позволила ему остаться невредимым.
Автовладелец также отметил, что не слышал о других авариях с использованием программного обеспечения FSD v13. К тому же Чаллинджер заявил, что, несмотря на аварию, остаётся поклонником Tesla.