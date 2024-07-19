В США Tesla Cybertruck занял пятое место по числу зарегистрированных EV

По информации портала Teslarati, на сегодняшний день в Штатах Cybertruck занял пятое место по количеству зарегистрированных электромобилей. Аналитическое агентство S&P Global Mobility только в мае отметило, что Cybertruck зарегистрировали 3907 владельцев. Этого достаточно, чтобы модель стала пятым самым продаваемым электромобилем США за месяц.

И эта тенденция набирает обороты. На ситуацию даже не особо влияет тот факт, что полностью электрический пикап всё еще выпускается ограниченным тиражом из серии Foundation, из-за чего цена машины превышает $100 тысяч.