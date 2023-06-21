В США тысячи человек ездят на беспилотных такси ежедневно

Несмотря на то, что услуги беспилотных такси ограничены отдельными районами города, местные власти сняли первоначальные ограничения, и теперь машины с автопилотом могут перевозить пассажиров круглосуточно.

Waymo пока не взимает плату за услуги, но компания уже подала заявку на коммерческую деятельность, которая будет рассмотрена в конце месяца.

Клиенты Cruise уже могут оплачивать поездки на беспилотных такси, но доступ к сервису ограничен.

Напомним, что на балансе Waymo около 200 беспилотных такси, обслуживающих тысячи клиентов, а у Cruise — около 300 автомобилей Chevrolet Bolt. Обе компании планируют значительное расширение своих сервисов в ближайшие годы.

К слову, не так давно жители Москвы также получили доступ к тестированию беспилотного такси Яндекса. В Иннополисе же данная возможность имеется последние несколько лет.