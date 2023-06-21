В США тысячи человек ездят на беспилотных такси ежедневно

В США тысячи человек ездят на беспилотных такси ежедневноВ Москве и Иннополисе также имеется подобная услуга
В Сан-Франциско сотни беспилотных такси компаний Waymo и Cruise уже осуществляют тысячи поездок с пассажирами на борту ежедневно.
Несмотря на то, что услуги беспилотных такси ограничены отдельными районами города, местные власти сняли первоначальные ограничения, и теперь машины с автопилотом могут перевозить пассажиров круглосуточно.
Waymo пока не взимает плату за услуги, но компания уже подала заявку на коммерческую деятельность, которая будет рассмотрена в конце месяца.
Клиенты Cruise уже могут оплачивать поездки на беспилотных такси, но доступ к сервису ограничен.
Напомним, что на балансе Waymo около 200 беспилотных такси, обслуживающих тысячи клиентов, а у Cruise — около 300 автомобилей Chevrolet Bolt. Обе компании планируют значительное расширение своих сервисов в ближайшие годы.
К слову, не так давно жители Москвы также получили доступ к тестированию беспилотного такси Яндекса. В Иннополисе же данная возможность имеется последние несколько лет.