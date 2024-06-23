В США вандалы разрисовали матерными граффити целый автопарк Tesla Cybertruck

На снимках видно, что на капотах электропикапов сделаны граффити со словами «F**k Elon». Как отмечает портал Teslarati, «Tesla Cybertruck — поляризационный автомобиль, и Илон Маск также является поляризационной фигурой. Во многом это означает, что люди, как правило, испытывают сильные положительные или отрицательные чувства по отношению к полностью электрическому пикапу или генеральному директору Tesla».

Но, к несчастью для электромобилей, целая парковка с готовыми к отгрузке Cybertruck подверглась вандализму. Причём в 2020 году такими же словами Маска «послала» активистка, бывший член Ассамблеи Калифорнийского университета Лорена С. Гонсалес. «F**k Elon Musk», — с такими словами она обратилась к нему в тогда ещё в Twitter.