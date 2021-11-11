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В США выпустят военный электрический Hummer

Который будет отличаться от гражданского варианта авто
«Мода» на электромобили добралась и до военной отрасли. Как стало известно, крупнейший американский автопроизводитель General Motors (GM) заявил о планах выпустить прототип электромобиля на базе Hummer специально для армии США.
В США выпустят военный электрический Hummer

При этом сообщается, что несмотря на использование уже существующего экологичного автомобиля, новинка вряд ли будет похож на «электрокар массового потребления». В первую очередь потому что для него будут установлены специфические военные технические требования.

Армия очень воодушевлена ​​тем фактом, что мы инвестируем в эту сферу. Это первый автомобиль, созданный специально для этой цели.

Стив Дюмонт
Президент GM Defense

Что интересно, на идею о военных электромобилях одобрительно отозвалась заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс. Правда, в рамках визита в General Motors она отметила отсутствие необходимой инфраструктуры для зарядки такого транспорта.

Источник: CNBC
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