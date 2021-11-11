В США выпустят военный электрический Hummer

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В США выпустят военный электрический HummerКоторый будет отличаться от гражданского варианта авто
«Мода» на электромобили добралась и до военной отрасли. Как стало известно, крупнейший американский автопроизводитель General Motors (GM) заявил о планах выпустить прототип электромобиля на базе Hummer специально для армии США.
При этом сообщается, что несмотря на использование уже существующего экологичного автомобиля, новинка вряд ли будет похож на «электрокар массового потребления». В первую очередь потому что для него будут установлены специфические военные технические требования.
Армия очень воодушевлена тем фактом, что мы инвестируем в эту сферу. Это первый автомобиль, созданный специально для этой цели.
Стив Дюмонт
Президент GM Defense
Что интересно, на идею о военных электромобилях одобрительно отозвалась заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс. Правда, в рамках визита в General Motors она отметила отсутствие необходимой инфраструктуры для зарядки такого транспорта.
Источник: CNBC