В США захотели замедлить внедрение беспилотных такси из-за ряда проблем с ними

Так, в письмах, направленных в Калифорнийскую комиссию по коммунальному хозяйству (CPUC), представители местного транспортного управления заявили, что расширение любого из этих сервисов является «неразумным» после того, как было зарегистрировано несколько инцидентов, связанных с автономными автомобилями.

Например, беспилотники обвинили в блокировке движения и помехах автомобилям экстренных служб. И хоть Управление транспорта Сан-Франциско поддерживает расширение технологий автопилота, оно заявило о желании большей прозрачности и дополнительных мер предосторожности.

Чиновники также хотят, чтобы компании собирали больше данных о работе своих автомобилей, в том числе о том, как часто и как долго их автомобили блокируют движение.