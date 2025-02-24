В США закроют федеральную инфраструктуру зарядки электромобилей

Это решение связано с тем, что GSA считает, что зарядные устройства не являются критически важными, «и это всё более раскрывает внутреннюю политику Трампа», который отменил обязательную электрификацию автопарка. Его предшественник «приказал правительственным агентствам электрифицировать свои автопарки в 2021 году, и число государственных электромобилей постепенно росло». Теперь госслужащие будут вынуждены заряжать свои электрокары за свой счёт.

Отключение зарядной инфраструктуры будет сопровождаться продажей или хранением электромобилей GSA EV. Это решение соответствует позиции администрации Трампа и транспортным целям «Проекта 2025».