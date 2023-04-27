В США запустилось круглосуточное роботакси

По словам руководителя компании, вскоре полноценная сеть роботакси Cruise должна появиться и в других городах Соединённых Штатах.

Напомним, что Cruise был основан в 2013 году. За последнее десятилетие компания, с поддержкой General Motors, сделала значительные успехи, расширяясь в своём родном штате Калифорния.

Услуги, начавшиеся в Сан-Франциско, затем были расширены до Финикса, Аризоны, и, недавно, Остина, Техас.

В феврале 2023 года гендиректор и сооснователь Cruise Кайл Вогт заявил, что компания преодолела отметку в 1 млн миль, пройденных без водителя за рулём.

Стоит, правда, отметить, что весь Сан-Франциско доступен для поездок лишь сотрудникам компании. Для обычных жителей доступны лишь примерно треть территории города с 10 вечера до 5:30 утра. В своем посте Вогт добавил, что круглосуточные поездки для общественности будут доступны «очень скоро».