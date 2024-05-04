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Опубликовано 04 мая 2024, 22:30
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В США завершилось расследование в отношении Tesla по поводу камеры заднего вида

Tesla должна скоро вернуть владельцам отремонтированные машины
Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) 3 мая 2024 года закрыло расследование в отношении Tesla в связи со сбоями в работе задних сенсорных экранов и потери изображения камеры заднего вида. Этот баг был обнаружен в 2020 году в 160 тысячах Model X и Model S, а в 2021 Tesla отозвала 135 тысяч машин.
В США завершилось расследование в отношении Tesla по поводу камеры заднего вида
© Roberto Nickson / Unsplash

На это повлияло NHTSA, потребовавшее от Tesla отзыва EV компании. В ходе расследования регулятор обнаружил, что проблемы с задним сенсорным экраном и последствия этих сбоев кроются в блоке управления мультимедиа. Как сообщило позже NHTSA, неисправность сенсорного экрана создаёт серьёзные проблемы с безопасностью, включая потерю изображений с камер заднего вида или резервного копирования, наружного освещения указателей поворота и систем защиты от запотевания и размораживания лобового стекла.

Кроме того, сбой влияет и на расширенную систему помощи водителю Autopilot (ADAS) и функциональность указателей поворота из-за потенциальной потери звуковых сигналов, распознавания водителя системой и предупреждений на дороге.

По информации ведомства, поскольку Tesla отозвала электромобили достаточно давно, вероятно, скоро начнётся обратный вызов отремонтированных машин. Поэтому и было прекращено расследование.

Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#электромобиль
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#Tesla
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#Tesla Model S
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#баги