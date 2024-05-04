В США завершилось расследование в отношении Tesla по поводу камеры заднего вида

На это повлияло NHTSA, потребовавшее от Tesla отзыва EV компании. В ходе расследования регулятор обнаружил, что проблемы с задним сенсорным экраном и последствия этих сбоев кроются в блоке управления мультимедиа. Как сообщило позже NHTSA, неисправность сенсорного экрана создаёт серьёзные проблемы с безопасностью, включая потерю изображений с камер заднего вида или резервного копирования, наружного освещения указателей поворота и систем защиты от запотевания и размораживания лобового стекла.

Кроме того, сбой влияет и на расширенную систему помощи водителю Autopilot (ADAS) и функциональность указателей поворота из-за потенциальной потери звуковых сигналов, распознавания водителя системой и предупреждений на дороге.

По информации ведомства, поскольку Tesla отозвала электромобили достаточно давно, вероятно, скоро начнётся обратный вызов отремонтированных машин. Поэтому и было прекращено расследование.