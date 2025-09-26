В США заявили, что в 2024 году дальнобойщики проехали меньшее расстояние, чем в 2023

Согласно данным за 2024 год, пробег одного дальнобойщика сократился почти на 5000 миль (8 046 км) по сравнению с 2023 годом. Это наименьший показатель за всю историю исследования. Явные причины не приводятся, так как на это влияет множество факторов.

По словам исполнительного вице-президента NPTC Тома Мура, полная картина может быть не столь безрадостной. В своём блоге он поясняет, что данное снижение частично связано с ростом числа распределительных центров и складов. Близость к клиентам уменьшила время поездок и пробег. В среднем частные автопарки в настоящее время имеют 49 крупных распределительных центров, что на пять больше, чем в 2023 году. Это также способствует снижению пробега.