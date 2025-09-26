В США заявили, что в 2024 году дальнобойщики проехали меньшее расстояние, чем в 2023

Опубликовано 26 сентября 2025, 22:391 мин.
В США заявили, что в 2024 году дальнобойщики проехали меньшее расстояние, чем в 2023Изменяется логистика
Недавно в США Национальный совет частных грузовых автомобилей (NPTC) провёл исследование, в котором рассмотрен широкий спект параметров. Один из «самых интересных выводов» касается среднего количества пройденных миль.
Согласно данным за 2024 год, пробег одного дальнобойщика сократился почти на 5000 миль (8 046 км) по сравнению с 2023 годом. Это наименьший показатель за всю историю исследования. Явные причины не приводятся, так как на это влияет множество факторов.
По словам исполнительного вице-президента NPTC Тома Мура, полная картина может быть не столь безрадостной. В своём блоге он поясняет, что данное снижение частично связано с ростом числа распределительных центров и складов. Близость к клиентам уменьшила время поездок и пробег. В среднем частные автопарки в настоящее время имеют 49 крупных распределительных центров, что на пять больше, чем в 2023 году. Это также способствует снижению пробега.