В столице Японии открылась крупнейшая в стране водородная заправочная станция

Япония стремится к полному отказу от выбросов углекислого газа в атмосферу. К 2030 году выбросы СО2 должны сократиться в 2 раза по сравнению с 2000 годом для сокращения углеродного следа.

Известно, что при использовании водородного топлива электричество вырабатывается благодаря соединению водорода из бака с атмосферным кислородом. Вместо выхлопных газов — безвредный для атмосферы пар.

«Харуми должен стать моделью района нового типа, где вся жизнедеятельность основана на использовании экологически чистого водорода», — заявила губернатор Токио Юрико Коикэ.