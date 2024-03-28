В столице Японии открылась крупнейшая в стране водородная заправочная станция

Опубликовано 28 марта 2024, 06:45
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В столице Японии открылась крупнейшая в стране водородная заправочная станцияДля зарядки 40 водородных автобусов
В Токио открылась крупнейшая в Японии водородная заправочная станция (ВЗС), которая способна вырабатывать «экологически чистую» энергию для 40 автобусов с топливными батареями, обеспечивая машинам сутки бесперебойной работы. ВЗС открылась на месте Олимпийской деревни в районе Харуми на северо-востоке столицы. Станция также будет вырабатывать энергию для питания лифтов и освещения улиц.
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Япония стремится к полному отказу от выбросов углекислого газа в атмосферу. К 2030 году выбросы СО2 должны сократиться в 2 раза по сравнению с 2000 годом для сокращения углеродного следа.
Известно, что при использовании водородного топлива электричество вырабатывается благодаря соединению водорода из бака с атмосферным кислородом. Вместо выхлопных газов — безвредный для атмосферы пар.
«Харуми должен стать моделью района нового типа, где вся жизнедеятельность основана на использовании экологически чистого водорода», — заявила губернатор Токио Юрико Коикэ.