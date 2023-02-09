В светофоры могут добавить четвёртый сигнал для беспилотных автомобилей

В рамках проведённого исследования, учёные выяснили, что при увеличении количества транспорта с автопилотом на дорогах, возможно возникновение заторов. И для того, чтобы смягчить эту проблему, инженеры предложили установить на перекрёстках новые светофоры с четырьмя сигналами.

Так, четвёртый сигнал активировался бы при определённом проценте беспилотных автомобилей в потоке. Таким образом, он указывал бы водителям-людям поступать так же, как и беспилотники.

С помощью столь простого нововведения можно было бы достаточно просто сократить количество пробок и расход топлива. В подтверждение этому инженеры смоделировали соответствующую ситуацию и назвали результаты, полученные при внедрении новых светофоров, положительными.