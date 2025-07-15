В Tesla появился ИИ Grok — но только для автомобилей с AMD Ryzen, Intel в пролете

Однако доступен он будет только на моделях с мультимедийными системами на базе процессоров AMD Ryzen. Владельцы машин с чипами Intel остались без поддержки — из-за недостаточной производительности их систем.

ИИ интегрирован в обновление прошивки 2025.26. Проверить, подходит ли ваш автомобиль, можно в разделе Settings > Software > Additional Vehicle Info. Grok пока отвечает лишь за текстовое взаимодействие с водителем: управлять навигацией, климатом или другими функциями авто он не умеет.

Ограничение связано с техническими требованиями. Мультимедийные системы Tesla перешли на AMD Ryzen в 2021 году — используются процессоры серии V3000 на архитектуре Zen 3. Старые Intel Atom просто не справляются с нагрузкой от современных ИИ-моделей.

Так что оценить шутки и комментарии Grok смогут только владельцы Tesla с Ryzen на борту.