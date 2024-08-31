В Tesla признались, что их автопилот не работает в однополосных тоннелях

Причина этого не раскрывается. По мнению множества критиков, которые тут же начали оценивать перспективы FSD и Tesla в целом, автопилот компании пока не заслуживает доверия, так как технология должна работать безусловно, без поправок на местоположение, погодные условия и направленность движения.

Издание Cointelegraph съязвило, что, судя по качеству и развитию FSD Tesla, компания скорее запустит серийное производство роботов Optimus и научит их прибираться по дому и вести хозяйство. А потом, когда-нибудь, обучит и свои электромобили ездить по тоннелям.