В Tesla признались, что их автопилот не работает в однополосных тоннелях

Опубликовано 31 августа 2024, 09:451 мин.
В Tesla признались, что их автопилот не работает в однополосных тоннеляхНо почему, не объяснили
Глава проекта Las Vegas Convention Center Loop Стив Хилл, котрый отвечает за транспортные перевозки и проезд по тоннелю The Boring Company компании Tesla в Лас-Вегасе признал, что Full Self-Driving (FSD) — система помощи водителю, автопилот — не работает в однополосных тоннелях. Водители управляют своими электрокарами вручную.
Причина этого не раскрывается. По мнению множества критиков, которые тут же начали оценивать перспективы FSD и Tesla в целом, автопилот компании пока не заслуживает доверия, так как технология должна работать безусловно, без поправок на местоположение, погодные условия и направленность движения.
Издание Cointelegraph съязвило, что, судя по качеству и развитию FSD Tesla, компания скорее запустит серийное производство роботов Optimus и научит их прибираться по дому и вести хозяйство. А потом, когда-нибудь, обучит и свои электромобили ездить по тоннелям.