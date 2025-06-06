В Тихом океане на судне загорелось 3000 автомобилей

Источник отмечает, что изначально загорелись, скорее всего, электромобили, и после огонь перекинулся на остальные машины. И это свидетельствует о растущем риске для перевозки электромобилей.

Пожар начался примерно в 300 милях от Аляски, и полностью его потушить не удалось. Экипаж был эвакуирован, а спасательные работы продолжаются.

Morning Midas — судно, построенное в 2006 году; вышло из китайского порта и защищено страховой компанией Allianz, которая в связи с пожаром выразила опасения из-за возрастающего спроса на литий-ионные батареи. На фоне этой ситуации возникли опасения из-за нескольких пожаров на подобных судах и их влияния на мировую судоходную отрасль.